Campi Flegrei, sciame sismico con epicentro alla Solfatara

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno rilevato uno sciame sismico di bassa energia, in corso dalle ore 10:36.

L'evento più significativo, avvertito dalla popolazione alle ore 12:05, di magnitudo preliminare 0.2 e con epicentro nell'area del vulcano Solfatara, ad una profondità di circa 1 km.

La scossa, nonostante la bassa intensità, è stata avvertite dai residenti in diverse zone della città, che su Facebook, scrivono: «Sentita via pisciarelli» ; «Avvertita a via san gennaro» ; « Si anche ad Agnano».

Dal bollettino di monitoraggio mensile dei Campi Flegrei, pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano, apprendiamo che: «Durante il mese Febbraio 2022 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 246 TERREMOTI con una Magnitudo massima=2.2±0.3. Di questi, 208 eventi (circa l'85% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0, 6 eventi (circa il 2%) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.9. 2 eventi, (circa l'1%) hanno avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2.0. Di 30 eventi (circa il 12%) non è stato possibile determinare la magnitudo a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo.

In totale sono stati localizzati 140 eventi (57% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, l'area Solfatara-Pisciarelli-Agnano e il golfo di Pozzuoli con profondità fortemente concentrate nei primi 3 km e una profondità massima di circa 4,2 km» (quelli localizzati nel Golfo di Pozzuoli).