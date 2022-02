Campi Flegrei, un nuovo sciame sismico in atto

Dalle ore 10:10 di oggi, è in corso una sequenza sismica nei Campi Flegrei.

Il terremoto più energetico, al momento, di magnitudo 1.0, si é verificato alle ore 10:13 ad una profondità 1,9 km con epicentro a Bagnoli. L'ultimo, alle ore 10:48 di magnitudo 0.3 nei pressi del vulcano Solfatara.

Gli eventi, caratterizzati da bassa energia, tuttavia, sono stati percepiti da alcuni residenti in zona epicentrale, che su Facebook, scrivono: «Via,antiniana,si,tante»; «Si, due, via Napoli» ; «Anche Bagnoli »; «Via pisciarelli si» ; «Sentita via San gennaro agnano».