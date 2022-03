Campi Flegrei, ancora una scossa di terremoto a Pozzuoli avvertita dalla popolazione

Una scossa di bassa energia, è stata rilevata dai sensori dell'Osservatorio Vesuviano, stamattina nei Campi Flegrei.

I sensori della sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 7:30, hanno registrato un terremoto di magnitudo 0.8, profondità 2,7 km con epicentro nei pressi di Via Artiaco a Pozzuoli.

L'evento, è stato avvertito da alcuni residenti dell'area epicentrale, che su Facebook scrivono: « Via san Vito, sentita» ; «Sentita anche a via vecchia delle vigne» ; « Via campana si e ‘ sentita» ; «Solfatara leggera. Più boato».

Dall'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio pubblicato pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano, Il 22/03/2022 e relativo alla settimana dal 14 al 20 marzo 2022, apprendiamo che nell'area de Campi Flegrei, sono stati registrati 125 terremoti.

Gran parte degli eventi, sono stati di bassa energia, eccetto quello del 16 marzo alle ore 15:14, di magnitudo 3.5, avvertito anche a Napoli.