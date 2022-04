Campi Flegrei, scossa di terremoto in serata avvertita a Pozzuoli

Una scossa di terremoto è stata avvertita stasera a Pozzuoli.

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano, alle ore 21,28 hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1.2 con epicentro preliminare, alla profondità di 0,8 Km localizzato a mare. L'evento è stato avvertito chiaramente dai residenti in zona epicentrale, che su Facebook segnalano: «Questa era pesante» ; "Via Vecchia San Gennaro, si» ; «Sentita Parco Bognar» ; «Boato forte via Napoli» ; «Fortissima via Napoli».

Da notare che l'evento ha fatto seguito ad una intensa attività sismica, per lo più strumentale, registrata durante la giornata.

L'evento maggiore precedente, registrato dai sismografi, alle 19,46 del 7 marzo di magnitudo 1.3 con epicentro preliminare alla profondità di 1,83 Km localizzato sul versante occidentale della Solfatara, in località Pisciarelli.