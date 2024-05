I sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli - Gaetano Manfredi, Luigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione - sono arrivati a Palazzo Chigi, dove è in programma un incontro con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci per fare il punto della situazione sull'emergenza bradisismo dei Campi Flegrei.



«Io non sono preoccupato, perchè non posso preoccuparmi. Questo e un fenomeno che tocca la sensibilita dei cittadini perche c'è una grande ripetitivita, ma noi come istituzioni dobbiamo mantenere la calma e gestire con competenza e consapevolezza questi fenomeni» afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Continua il sindaco: «Servono dai 500 ai 700 milioni per mettere in sicurezza tutto. Per l'edilizia privata avremo una stima più avanti. Il problema non è il piano di evacuazione», quello entra in funzione in caso di eruzione «non di bradisismo. Dobbiamo gestire l'ordinarietà affinché i cittadini possano vivere» il fenomeno «con la maggiore serenità possibile».

«Bisogna andare avanti con maggiore celerità, completando tutte le valutazioni. Occorre continuare con il percorso del decreto sui Campi Flegrei, con investimenti per il patrimonio e finanziamenti per le strutture private», ha aggiunto Manfredi, sottolineando che il bradisismo «è un fenomeno con il quale dobbiamo convivere. Questo è un fenomeno che tocca la sensibilità dei cittadini. Noi dobbiamo mantenere la calma come istituzioni».

Josi Gerardo Della Ragione: «convivere col bradisismo»

«Possiamo convivere con il fenomeno del bradisismo, al governo chiediamo di poter lavorare insieme e un intervento radicale per le abitazioni private» e di incentivi per trasferire persone dai Campi Flegrei «non c'è alcun bisogno. Lo Stato deve fare lo Stato ed ascoltare il territorio, non vogliamo abbandonare l'area, non succederà». Lo ha dichiarato Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, prima dell'incontro a Palazzo Chigi.