Campi Flegrei, spiaggia romana e fondali: volontari pronti a pulirli

Volontari pronti a pulire spiagge e fondali, domenica 18 settembre, in località diverse per avviare Ri-Party-Amo, il progetto nazionale ambientale concreto e ambizioso declinato in tre macroaree di intervento (Pulizie- Rinaturazione- Formazione) tutte con l’obiettivo di rendere i giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia.

Attività coordinate dal Wwf Italia, alle ore 8,30 si comincia dalla Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro per valorizzare la spiaggia romana e le dune della Foresta di Cuma nel parco regionale dei Campi Flegrei.