Bradisismo, mobilitazione dei Rotary Club campani per l'area flegrea

Il fenomeno sismico che sta colpendo l'area flegrea miete molta preoccupazione ma sta smuovendo la disponibilità ed il sotegno di molti. Anche molti distretti del Rotary Club pantenopei si sono interessati di mettere a disposizione le loro competenze per cercare di arginare gli effetti collaterali degli sciami sismici continui, che stanno scuotendo gli animi dei cittadini interessati. Questa sera, a Pozzuoli, alle 19.30 presso l'Hotel degli Dei a Pozzuoli, il Rotary Club Campi Flegrei, presieduto da Brunello Canessa, assieme al Presidente della Commissione dei Gruppi Rotariani di Comunità, Giuseppe Nardini, stipulerà un protocollo d'intesa per l'istituzione di un Forum e Osservatorio Rotariano dei Campi Flegrei.

Alla presenza del governatore Ugo Oliviero e dei DGE Antonio Brando e DGN Angelo Di Rienzo, i Rotary Club Napoli Sud Ovest, Napoli Ovest, Isola d’Ischia, Napoli Chiaja, Napoli Posillipo, Napoli Castel Sant’Elmo, Campi Flegrei, Campania Napoli, Napoli Parthenope, Isola di Procida, Ischia Isola Verde, Ulisse 2101 – Golfo di Napoli, Giugliano in Campania Ager Liternum, sigleranno il primo cluster di club (raggruppamento di club per temi) che il Rotary costituisce sulle dinamiche sociali delle comunità dell’area Flegrea.

L'Osservatorio è un organismo composto da personalità del mondo della cultura e della scienza, rotariane e non, per lo studio delle dinamiche scientifiche, sociali e culturali del territorio e delle comunità dei Campi Flegrei, per fornire strumenti di sconoscenza ai Club in modo da produrre i loro progetti di servizio rivolte alle persone, basandosi sui bisogni reali.

Coordinatore del Forum sarà Fabrizio Pisani Mammamormile. Son ben 13 i distretti che hanno aderito al progetto. Gli obiettivi prefissati sono la promozione di una corretta cultura scientifica del territorio e dei fenomeni geologici ad esso collegati; la promozione di un dialogo interculturale in una visione di salvaguardia dei valori delle Comunità; l'ascolto delle comunità; favorire il rapporto tra le comunità, il proprio paesaggio e il patrimonio culturale; la promozione alla partecipazione delle comunità alle scelte sul territorio.