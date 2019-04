Giugliano, ordinanza del sindaco: via allo sgombero dei campi rom

Giovedì 11 Aprile 2019, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 08:21

Emessa l'ordinanza di sgombero dei campi rom nella zona industriale di Giugliano e di quello nell'ex fabbrica di fuochi pirotecnici 'Schiatarella' in via San Francesco a Patria. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Giugliano Antonio Poziello durante la seduta del consiglio comunale. L'ordinanza è stata emessa per contrastare i roghi e i conseguenti fumi che mettono a repentaglio l'incolumità degli automobilisti. Nel documento è anche sottolineato che per questioni iginieco sanitarie, dopo i sopralluoghi dei medici dell'Asl Napoli 2 Nord, che l'atto è motivato perché accertata la presenza di topi e insetti dovuti ai numerosi rifiuti. Ai rom in regola coi documenti e che presenteranno un regolare contratto di locazione, il Comune elargirà un bonus di cinquemila euro come da direttiva europea per l'integrazione, grazie ai fondi gestiti dalla Regione Campania. La decisione dello sgombero è scaturita dopo la riunione in Prefettura con il sindaco e le forze dell'ordine sul'annosa vicenda che riguarda i numerosi accampamenti illegali sul territorio di Giugliano.