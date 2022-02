Campo rom a Napoli, controlli e sequestri dopo l'incendio di rifiuti

Poggioreale, nei pressi del cimitero napoletano di via del Riposo, vicino all'insediamento rom, si è assistito all’intensificarsi degli episodi di abbandono e incendio di rifiuti speciali e pericolosi. Per questo, due furgoni sono stati sottoposti ad accertamenti e al sequestro, perché sorpresi a trasportare materiali di diverso tipo. Controllate le abitazioni di 34 famiglie assegnatarie, di cui una è risultata occupata abusivamente. In più, sono stati individuati diversi depositi di rifiuti, una discarica di 2000 metri quadrati e sono state identificate 110 persone.

