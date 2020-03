Napoli: rissa nel campo rom di Scampia, arrestato un immigrato serbo

Stamattina gli agenti del commissariato Scampia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in via Circumvallazione Esterna presso il campo rom per una lite.



I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto una donna minacciata da un uomo in evidente stato di agitazione che, alla vista degli agenti, gli si è scagliato contro ingaggiando una colluttazione.

Bloccato dagli agenti l’uomo, Darko Djordjevic, 34enne serbo irregolare sul territorio nazionale e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per evasione dagli arresti domiciliari.

