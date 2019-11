Agli arresti domiciliari nel campo rom, va a spasso a piedi sulla Circumvallazione Esterna

Dragana Husovic, 24enne di origini tarantine, era già sottoposta agli arresti domiciliari nel campo rom ex Costagliola quando i carabinieri della stazione di Qualiano l’hanno sorpresa a piedi sulla Circumvallazione Esterna.



Dopo un primo tentativo di sfuggire all’arresto, la donna è stata bloccata. Non ha trovato scuse particolari ma ha rassicurato i militari dicendo che non si era allontanata molto e che stava tornando a casa.



Sottoposta nuovamente ai domiciliari, la donna è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di evasione.