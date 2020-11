Campo rom di Giugliano, sequestrati otto automezzi senza assicurazione

Otto automezzi sono stati sequestrati da Carabinieri nel corso di controlli svolti nei pressi di uno dei campi rom di Giugliano per mancanza di assicurazione. I militari della stazione Varcaturo sono intervenuti nell'insediamento rom di via Carrafiello ed hanno elevato contravvenzioni per oltre 10 mila euro. Una persona è stata multata anche per guida senza patente. I veicoli , sei auto e due furgoni sono stati trasferiti in un deposito giudiziario.

