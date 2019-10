Giovedì 24 Ottobre 2019, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva durare solo un anno e mezzo il campo rom di via del Riposo, costruito nel 2016 per ospitare i nomadi sfollati dal maxi campo abusivo di via Brecce a Sant'Erasmo. E invece oggi, a distanza di oltre tre anni, non solo i prefabbricati che ospitano decine di famiglie sono ancora in piedi, ma l'intera zona è precipitata nel degrado più totale. Sulle mura esterne del campo sono ancora ben visibili le scritte realizzate tre anni fa dai residenti della zona che non volevano assolutamente la costruzione di un insediamento di nomadi. Il campo costruito a due passi dal cimitero di Poggioreale, con i suoi cancelli e la costante "sorveglianza" da parte di energumeni pronti a scacciare chiunque tenti di documentarne le condizioni somiglia di fatto ad una vera e propria fortezza. Una zona extraterritoriale dove è impossibile anche solo avvicinarsi.Ma andiamo con ordine. Dopo anni di degrado e di campagne di stampa che denunciavano la presenza di migliaia di persone nel sovraffollato - e abusivo - campo di via Brecce a Sant'Erasmo la Giunta comunale, anche sotto pressione della magistratura, deliberò la costruzione di un insediamento temporaneo. Era l'11 agosto 2016. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno e in piena estate, scatenò immediate proteste da parte di numerosi comitati civici di zona che si opponevano alla costruzione di un campo in un luogo dove, negli anni precedenti, era presente un insediamento di nomadi bruciato con ogni probabilità come ritorsione per la molestia, da parte di alcuni rom, di una ragazzina del posto.Le ire dei cittadini furono placate solo rassicurando tutti che le circa 200 persone trasferite a via del Riposo sarebbero rimaste per poco. Per i primi tempi furono adottate anche soluzioni come una capillare sorveglianza da parte di vigilanza privata e assidui interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti da parte di Asìa. Lentamente, però, la questione di via del Riposo è finita nel dimenticatoio. Fino ad arrivare ai giorni nostri.«Il campo doveva durare solo pochi mesi - denuncia il consigliere della settima Municipalità Giuseppe Grazioso - e invece dopo più di tre anni siamo ancora qui a denunciare il degrado di questa zona. A via del Riposo qualche giorno fa Asìa ha realizzato un importante intervento di bonifica, ma le stradine secondarie come via cupa Principe sono enormi e spaventose discariche. Se è vero che molti napoletani contribuiscono alla presenza dei rifiuti in strada con i loro scarichi abusivi - prosegue Grazioso - non si può negare che i rom che vivono nei campi, proprio perchè isolati dal contesto civile, fanno dei rifiuti parte importante della loro economia. Così le strade si trasformano in enormi letamai dove è impossibile anche solo transitare».Grazioso ha poi raccontato del violento alterco scoppiato con alcuni rom che volevano impedire all'esponente del settimo parlamentino di rilasciare una intervista all'esterno del campo. «Proprio per non disturbare nessuno ci siamo messi a distanza dai cancelli del campo per fare qualche ripresa e per una intervista - ha raccontato - pochi istanti dopo dal campo sono usciti alcuni uomini che ci hanno avvicinato e ci hanno obbligato ad andare via minacciandoci anche fisicamente. E' una cosa gravissima - conclude poi Giuseppe Grazioso - che la dice lunga sulle numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano le condizioni di scarsa sicurezza di questa zona».