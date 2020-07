Da campo rom a discarica: ​via alla bonifica del Fosso di Giugliano

Prima campo rom, poi simbolo del degrado e infine, troppo spesso, teatro di roghi tossici. Un pezzo di terreno tra Giugliano e Qualiano che per anni non ha avuto pace ma che oggi è finalmente ripulito. È iniziata la rimozione dei rifiuti dall'ex campo rom di via Viaticale. Nel cosiddetto fosso, il Comune sta via via rimuovendo le tonnellate di spazzatura ammassate lì da anni.

Da maggio 2018, quando avvenne lo sgombero della comunità rom, il campo era diventato un'enorme discarica. Resti di baracche smantellate, scarti di materiali edili, ingombranti e rifiuti di ogni tipo hanno fatto da cornice a quella che, prima ancora dell'arrivo dei rom, era stata anche una fabbrica di fuochi d'artificio. Il commissario prefettizio, Umberto Cimmino, ha deciso di utilizzare una somma prevista in bilancio dalla passata amministrazione Poziello proprio per la rimozione dei rifiuti, pari a 700mila euro, per ripulire quei terreni di proprietà privata. I lavori sono ancora in corso. La cifra spesa è pari a 300mila euro. Subito dopo l'ex campo vorremmo ripulire via Bosco a Casacelle - spiega Cimmino -. Intanto però abbiamo calcolato che per rimuovere rifiuti sparsi su tutto il territorio c'è bisogno di 6 milioni di euro. Il ministero dell'Ambiente ha proposto un accordo di programma e un finanziamento di 3 milioni di euro proprio per le bonifiche. Aspettiamo che si concretizzi. Intanto il Comune è solo in questa battaglia. L'unica rimozione che siamo riusciti a fare, l'abbiamo fatta con fondi comunali». Lo scorso giugno i carabinieri della compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Coratza, accesero i riflettori sulla questione informando la Procura di Napoli nord proprio dell'ingente quantità di rifiuti, alcuni dei quali combusti. Ed è la Procura che dovrà stabilire eventuali responsabilità in capo ai proprietari dei terreni contaminati, in relazione all'abbandono, allo sversamento e alla combustione dei rifiuti, nonché alla mancata bonifica delle aree. «Siamo intervenuti in via d'urgenza salvo poi verificare le responsabilità e rivalerci sui proprietari» spiega il viceprefetto. Quei rifiuti sono stati per anni la materia prima per gli eco-criminali. Gli incendi che sono partiti da quegli appezzamenti, infestando giorno e notte Giugliano e i comuni confinanti, sono stati decine e decine.

