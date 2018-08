Lunedì 6 Agosto 2018, 18:46

È stato approvato dalla Giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore allo Sport Ciro Borriello, la delibera con la quale si dichiara la «pubblica utilità» del progetto definitivo per l'affidamento mediante concessione di servizi della gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione ordinari e straordinaria, per tutta la durata della concessione, dell'impianto sportivo comunale «Campo San Gennaro» nel rione Sanità. Il progetto - si legge nella nota - presentato dalla SSD Spaccanapoli Sporting prevede un investimento materiale di 1.300.000 ero oltre ai costi di manutenzione ordinaria (valutati in 20mila euro annui dal secondo anno di gestione) ed i costi di manutenzione straordinaria (stimati in due interventi di 500mila euro previsti al 12esimo ed al 24esimo anno di gestione per il rifacimento del manto dei campi); inoltre il concessionario si accollerà tutti i costi relativi alla gestione (utenze assicurazioni pulizia ecc.) per l'intera durata della concessione.La proposta approvata dall'Amministrazione Comunale verrà successivamente posta a base di gara con procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento mediante concessione di servizi, della gestione economica e funzionale, della progettazione esecutiva, della esecuzione dei lavori di riqualificazione e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della concessione, dell'impianto sportivo Comunale di Napoli sito nel Rione Sanità denominato Campo San Gennaro. Alla citata procedura di gara è invitato anche il soggetto proponente che assume pertanto il ruolo di «promotore». La proposta approvata prevede: interventi di manutenzione degli edifici; adeguamento impianto elettrico, impianto termico e trattamento aria, impianto idrico sanitario, rinnovamento opere edili; interventi di miglioramento impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili fotovoltaico e/o cogenerazione, ampliamento del campo di calcio e nuova pavimentazione in erba sintetica, miglioramento funzionale ed adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza sugli impianti sportivi D.M.I. 18/03/1996, copertura del campo polivalente Basket e pallavolo, ripristino pedana atletica leggera, ampliamento campo di calcetto e rifacimento della pavimentazione; interventi di valorizzazione sociale ed ambientale, riqualificazione di vicolo S. Gennaro dei Poveri; che il concessionario, si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito tutte le mattine dei giorni feriali, alle scuole ed alle ONLUS appositamente convenzionate, il campo di calcio, il campo di calcetto e la pista di atletica, mentre il campo polivalente sarà destinato ai corsi di ginnastica dolce per adulti ad esclusione del lunedì riservato alle partite di basket e/o pallavolo delle scuole; l'uso pubblico della struttura sportiva nella fase di gestione. A fronte di tali investimenti, il concessionario avrà la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo per un periodo di 29 anni più 1 anno per l'esecuzione dei lavori.