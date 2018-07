CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Luglio 2018, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Porte aperte a Palazzo San Giacomo. Un Municipio-gruviera dove chiunque può facilmente introdursi senza troppe difficoltà. Ed è inutile nasconderlo, oltre ad un problema di manutenzione ce n'è uno ancor più grave che riguarda la sicurezza. Basta ricordare il caso degli occupanti abusivi di piazza Miraglia, che si sono introdotti nel palazzo arrivando ad occupare le stanze dell'assessorato al Bilancio per due notti e tre giorni. Un'invasione pacifica, questa, mentre di tentativi di sfondamento da parte di gruppi più violenti in passato ce ne sono stati. Oggi cosa accadrebbe se si avventassero sul palazzo facinorosi o malintenzionati?LA FALLADall'ingresso di via Imbriani di Palazzo San Giacomo, quello laterale (da dove si sono introdotte donne e bambini nell'ultima occupazione), riservato agli ospiti, è lampante la mancata manutenzione. Ci sono due porte che andrebbero aperte al pubblico dopo l'esibizione del documento di identità agli addetti della Napoli Servizi (posizionati nella guardiania), attraverso un pulsante dall'interno del gabbiotto. Il meccanismo elettrico dell'apertura tramite pulsante è però fuori uso da tempo. L'altra porta è rotta addirittura da due anni. Ma non è tutto. All'ingresso principale di Palazzo San Giacomo, quello su piazza Municipio, dove c'è il drappello dei vigili urbani, non se la passano certo meglio. Il cancello automatico, che viene aperto soltanto per permettere all'auto del sindaco, o di qualche ospite illustre (ambasciatori, consoli, autorità), di entrare e uscire da Palazzo San Giacomo, ha subito un guasto più di quindici giorni fa.LA DENUNCIAUna situazione che i vigili urbani, tutori della sicurezza del palazzo del Comune, considerano «insostenibile». Il sindacato più rappresentativo nel corpo dei caschi bianchi, il Csa, ha inviato una nota al sindaco, al direttore generale e al comandante della polizia municipale, attraverso la quale sottolinea: «Ancora una volta dei gruppi organizzati hanno occupato stanze della casa comunale. Stavolta usando donne e bambini, altre volte con assalti di tipo medievale alla porta principale». Chiaro il riferimento del Csa ad un episodio del 5 luglio dello scorso anno, quando un gruppo di attivisti per il diritto alla casa fece irruzione a Palazzo San Giacomo forzando i controlli della polizia municipale all'ingresso principale. Nel parapiglia rimase ferito un agente, medicato dai sanitari del 118 giunti sul posto. «Il risultato - spiega la sindacalista-vigilessa Roberta Stella - spesso è quello di colleghi feriti o contusi nel tentativo di svolgere il proprio dovere a tutela del Comune. Uno stress quotidiano nel cercare di prevenire la presenza di ospiti che occupano uffici pubblici. Il tutto svolto in gran parte da personale molto anziano, con le porte di sicurezza di via Imbriani rotte da oltre due anni e da qualche settimana con il cancello di sicurezza del portone principale anch'esso guasto e, quindi, sempre aperto. Per gli agenti è un dovere avere cura della casa comunale, per l'amministrazione è un dovere fare la propria parte. Nelle attuali condizioni si sta solo rischiando l'integrità del personale, poiché di solito gli ospiti non irrompono e vengono annunciati dai maggiordomi».