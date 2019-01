Venerdì 25 Gennaio 2019, 20:18

Sono trascorsi tre anni dal sequestro finito poi in tragedia. Tre anni senza conoscere tutta la verità su come si svolsero i fatti che portarono alla morte di Giulio Regeni. Oggi in decine di piazze in tutta Italia, il giovane studente viene ricordato attraverso la luce delle fiaccole accese per “continuare a fare luce sulla sua storia”.«Vogliamo dire a tutti che non abbiamo dimenticato Giulio e la suansyoria» afferma Diego Brevetti di Amnesty International. «Dopo tre anni ancora non sappiamo come sono andati i fatti ed è assurdo. Tutti noi - insieme alla famiglia - chiediamo verità e giustizia per un’occasione studente vittima di un’anima violenza assurda e senza senso. Decine di piazze in Italia oggi coinvolgeranno i cittadini, invitandoli a non calare l’attenzione su questa tragedia che coinvolge ognuno di noi».