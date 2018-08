Via Vespucci, cane legato a catena di un metro: vigili urbani denunciano 54enne

Martedì 7 Agosto 2018, 17:41

Gli agenti del reparto tutela ambiente della polizia municipale di Napoli sono intervenuti in via Amerigo Vespucci, a seguito di segnalazioni di cittadini e associazioni: qui hanno riscontrato la presenza di un grosso cane molossoide legato con una catena di 1 metro e l’installazione di una cuccia sul suolo pubblico.L’intervento eseguito congiuntamente a personale dell’ASL Veterinaria ha consentito di identificare il responsabile del cane, un residente della zona di 54 anni, già in precedenza denunciato per gli stessi motivi.Analogo intervento era stato effettuato nello scorso mese di luglio al fine di mettere fine al controllo di aree pubbliche esercitato con il presidio di cani di grossa taglia per intimorire i passanti e poter disporre di angoli di strada per probabili affari legati alla malavita organizzata, sottoponendo, altresì, a maltrattamenti gli animali.Il cane in stato di abbandono, costretto a vivere legato ad una catena di 1 metro ed esposto alle avverse condizioni climatiche è stato prelevato dal Servizio Veterinario dell’ASL e affidato, su disposizione della Procura della Repubblica, ad una struttura idonea mentre il responsabile è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria per mancata cura del cane.