Cane in valigia: così il Comune di Torre del Greco prova a scongiurare l'abbandono

Un cane con occhiali da sole e una cravatta dai colori vacanzieri posto all’interno di una valigia dove sono visibili alcuni degli oggetti che richiamano il mare. È l’immagine scelta dal Comune di Torre del Greco, e in particolare dall’assessore al Benessere animale Annarita Ottaviano e dalla dirigente Claudia Sacco, per invitare i cittadini non solo a salvaguardare e tutelare gli animali, ma soprattutto ad evitare l’abbandono degli amici a quattro zampe: «Un cane e un gatto sono per sempre - ammoniscono le rappresentanti dell’amministrazione - e l’abbandono è un reato penale!».

Nel manifesto pubblico apparso in città, sono contenuti altri consigli: «Non lasciare mai e per nessun motivo animali incustoditi in macchina, le temperature interne delle vetture sotto il sole possono uccidere; evitare che cani e gatti entrino in contatto con i forosacchi e controllarli quando rientrano da fuori perché possono ferirsi anche gravemente; fare attenzione alle ore più calde della giornata e all’asfalto rovente, è preferibile uscire di mattina presto o di sera, quando fa più fresco; mettere una ciotola fronte strada per dissetare cani e gatti bisognosi; essere in regola con vaccini e antiparassitari».