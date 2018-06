Allarme a Fuorigrotta. In diverse strade del quartiere, da viale Augusto a via Leopardi, passando per piazzale Tecchio, sono state rinvenute diverse tracce di veleno per cani sui marciapiede. L'sos partito su facebook sta mobilitando gli abitanti del quartiere per avvisare di non portare i cani a spasso in quella zona.

Mercoledì 6 Giugno 2018, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 15:50

