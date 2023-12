Cani, la carica dei Golden Retriever tra le strade di Napoli

La carica dei Golden Retriever ha invaso Napoli. Ieri mattina, così come in molte città italiane, appassionati e proprietari degli speciali amici a quattro zampe si sono dati appuntamento per uno scambio di auguri molto particolare. Una passeggiata di Natale, con tanto di raduno in piazza del Plebiscito, davanti Palazzo Reale. Accolti dalle attiviste Fiammetta e Mariarosaria i cani e i loro accompagnatori hanno percorso via Chiaia, piazza dei Martiri, via Calabritto per poi raggiungere il lungomare e salutarsi al porticciolo di via Nazario Sauro.

L’invito era stato diffuso attraverso i social network e nei gruppi dedicati agli appassionati dei Golden Retriever, ma era aperto anche a chi ha in casa cani di altre razze.

Così i proprietari dei Golden si sono fatti gli auguri in un modo speciale, dandosi appuntamento al 2024.