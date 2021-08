Ceneri del cane nella tomba del padrone, la proposta di legge in Campania

Uniti anche dopo la morte. Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha presentato una proposta di legge «per introdurre la possibilità della tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba o loculo del padrone o nella tomba di famiglia, nell'ottica della continuità degli affetti e della convivenza uomo-animali d'affezione».

«Sono tantissime le persone che intrattengono un rapporto di affetto con un animale da compagnia desiderando che ciò continui, idealmente, anche dopo la morte - ha spiegato Borrelli - Alcuni comuni italiani, Milano e Genova per primi, nell'ambito della propria competenza in materia di autorizzazioni delle attività funerarie, hanno previsto tale possibilità. In questa proposta s'intende integrare la legge regionale della Campania del 24 novembre 2001, che ha previsto l'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione».

«Pertanto - ha aggiunto - ho proposto di introdurre l'art. 8-quinquies, composto da tre commi: il primo comma stabilisce che è consentita la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione ed in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta dei suoi eredi; il secondo comma individua gli animali da compagnia o di affezione; il terzo comma attesta l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della previsione normativa».

Il tutto senza «nuovi oneri o maggiori a carico del bilancio regionale, essendo esclusivamente in capo ai privati ogni costo per la cremazione ed il seppellimento degli animali di affezione o di compagnia. Pertanto ritengo tale integrazione utile e doverosa nei confronti dei cittadini», ha concluso Borrelli.