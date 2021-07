Cannabis e marijuana, arrestato lo spacciatore coltivatore ​di Somma Vesuviana

316 piante di cannabis e quasi cinque chili di marijuana: è quanto è stato sequestrato dai carabinieri a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli: arrestato per coltivazione illecita e detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Mocerino, 27enne di Marigliano già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione in un terreno in via Sant'Anna riconducibile al 27enne, i militari hanno rinvenuto 316 piante di cannabis indica di altezza compresa tra i 70 e i 220 cm e 4,8 kg di marijuana in fase di essiccazione nonché materiale vario per la coltivazione ed il confezionamento delle dosi.