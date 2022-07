Cannabis sui Lattari, il blitz: arrestato un 29enne, possedeva armi e una piscina abusiva

Prosegue l'operazione «Green life» con nuovi sequestri dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e quelli dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria. Con loro, dall'alto, l'occhio elettronico del drone pilotato da remoto da militari del nucleo investigativo di Napoli.

Nel comune di Sant'Antonio Abate, sui Monti Lattari, i carabinieri hanno arrestato un 29enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola Berretta calibro 9 con matricola abrasa, caricatore, 13 cartucce e un jammer, cioè un disturbatore di frequenze. In un terreno attiguo, interrate tra rami secchi e rifiuti, una pistola Tanfoglio con matricola abrasa calibro 9 con 20 cartucce e un fucile sovrapposto a canne mozze calibro 12 con 4 proiettili dello stesso calibro.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Monti Lattari, scoperte 300 piante di cannabis: arrestato 69enne... LA CAMORRA Giamaica dei Monti Lattari, sequestrati armi e droga: arrestato il...

L'uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio. Nell'ambito di quest'attività i Carabinieri hanno sequestrato anche una piscina costruita abusivamente in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici: 10 metri per 5 le dimensioni. Attorno una recinzione di 2 metri di altezza, completamente in muratura. Infine, in un rudere abbandonato, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione indoor di cannabis, completa di impianto di illuminazione, areazione e irrigazione: 7 i fusti piantati di 1 metro e mezzo circa di altezza. Sono stati distrutti. La piantagione è stata sequestrata a carico di ignoti.