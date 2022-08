«Le canne lontano dalla cucina»: il cartello denuncia di un ristorante a Castellammare

Fa caldo, le cucine diventano luoghi di tortura. E se affianco al ristorante c'è un bar con fumatori incalliti, la situazione degenera. Succede a Castellammare. Ieri fuori la cucina del ristorante stabiese spunta un cartello per chiedere ai clienti del locale vicino di spegnere sigarette e canne il cui fumo arriva fin dentro i locali di preparazione dei piatti gourmet.

Un invito denuncia come spiegano i proprietari del locale conosciuto e apprezzato in città che nonostante le ripetute richieste non ha avuto finora alcun risultato. E allora l'idea di un messaggio scritto, poco subliminale per chiedere ancora una volta aria pulita a chi spadella in cucina con una porta aperta e fra intingoli e frittura non vuol anche fumare.

«La buona educazione e il rispetto degli altri è storia di ieri-concludono i proprietari del ristorante a due passi dal lungomare- noi lavoriamo e siamo aperti alla convivenza con la musica e i giovani che affollano il marciapiede ma sigarette e canne vorremmo evitarle. Grazie! ».