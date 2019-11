Aspirante cantante posta video su YouTube e intanto si arrangia spacciando alla stazione centrale di Napoli: preso

Ama la bella vita e vuole fare il cantante: Nel frattempo, poiché il successo tarda ad arrivare, ha pensato di arrangiarsi vendendo droga davanti alla stazione centrale di Napoli. Il giovane cittadino extracomunitario, che canta musica reggae ed ha all'attivo qualche video su YouTube che ha raggiunto le 500 visualizzazioni, nella serata di ieri è stato arrestato dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria mentre spacciava sostanze stupefacenti.



I poliziotti avevano notato quel ragazzo che, sia negli atteggiamenti un po’ spavaldi, che nel modo di vestire griffato, risultava un po’ diverso dai frequentatori abituali della stazione centrale e hanno iniziato l'attività di osservazione che si è conclusa nel preciso istante in cui l'uomo ha ceduto, in cambio di un corrispettivo in denaro, una dose di marijuana. L’acquirente, una ragazza tedesca residente a Napoli, ha comprato una bustina di 1,5 grammi di sostanza stupefacente; bloccati entrambi dagli agenti, l’extracomunitario è risultato in possesso di altre bustine di stupefacente, del peso complessivo di 4 grammi, che analizzato presso il Gabinetto della Polizia Scientifica di Napoli, è risultato essere marijuana. Il giovane era stato sorpreso anche diverse volte a rubare capi di abbigliamento griffato in centri commerciali.



Sottoposto al giudizio direttissimo, è stato condannato ad otto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e al pagamento della multa di 1.200 euro. La ragazza sorpresa ad acquistare la marijuana è stata invece segnalata alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

