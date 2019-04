CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Aprile 2019, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri lo stop della linea 1 della metrò, il terzo in due giorni, per l'ennesimo guasto. Oggi i lavori alla metropolitana 2 con conseguente chiusura della linea fino a domenica sera e con il potenziamento della linea 151 che da piazzale Tecchio arriva a piazza Garibaldi e viceversa. Ma gli stop and go della metropolitana sono niente rispetto a quello che accadrà a partire da lunedì nella zona di Porta Capuana e piazza Garibaldi. Per l'allargamento dei cantieri legati alla riqualificazione degli spazi urbani rientranti nel grande progetto centro storico di Napoli, sito Unesco, si cambiano alcuni sensi di marcia, una piccola rivoluzione che inevitabilmente creerà disagi alla circolazione fino al 24 giugno giorno in cui i lavori dovrebbero essere terminati e sempre per garantire la piena riuscita delle Universiadi. Un progetto non condiviso dal presidente della Commissione mobilità e infrastrutture del Consiglio comunale Nino Simeone. «Sarà il caos - spiega - una volta queste modifiche si discutevano ora è tutto complicato, per questa ragione non partecipo più alle riunioni della maggioranza».