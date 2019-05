Cantiere flop a Pompei, rifiuti pericolosi a un passo da scuole e giostre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 7 Maggio 2019, 12:00

Cantiere choc nella villa comunale: giostrine e scuola materna con vista su materiale infiammabile ad alta pericolosità. I residenti e le mamme insorgono: «È un pericolo per i nostri figli». Lo scempio in cui si presenta da mesi la storica Fonte Salutare è il risultato di un'opera incompiuta di restyling di piazza Schettini che, da area commerciale, dovrebbe diventare secondo il progetto da 90mila euro avviato dall'amministrazione comunale - ad area parcheggi e grandi eventi. A stoppare i lavori fino ad una data ignota è stata una «dimenticanza» tecnica: nel piano di abbattimento dei box commerciali non sono stati inseriti un muro di cinta e i bagni pubblici, di fatto mai attivati.