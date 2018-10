Cantiere Plebiscito, parla Garella: «Sì al dialogo ma decido io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Ottobre 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due, forse tre settimane, non di più, poi il cantiere di piazza del Plebiscito per installare le camere di areazione della linea 6 del metrò dovrà ripartire. Il sovrintendente Luciano Garella - che aveva dato parere positivo - si è visto arrivare sulla scrivania un parere opposto da parte del Mibac che ha sospeso i lavori. Garella non si è impressionato più di tanto, anzi, del resto ha la certezza che l’ultima parola su questa vicenda spetti a lui. Tuttavia è uomo del dialogo Garella, non di rotture, così attenderà che il carteggio e le analisi in corso sulla situazione di piazza del Plebiscito siano esauriti per poi agire. «Parlare, confrontarsi, è sempre utile - racconta Garella - detto questo io la decisione l’ho presa e tocca a me la responsabilità di queste scelte. Chi dovesse in qualche modo avocarle a sé dovrebbe farlo in tutte le sedi perché io mi difenderò».Parole dette senza volontà di fare polemica ma piuttosto per chiarire come in un Paese dove la fuga delle responsabilità è lo sport nazionale lui pratica un altro sport. Il sovrintendente è convinto che il dialogo e l’approfondita analisi dello stato dei fatti alla fine sciolgano tutti i dubbi anche al Mibac sì da far ripartire il cantiere senza provocare sprechi di soldi e di tempo.