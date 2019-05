Cantiere Porta di Massa, due furti in pochi giorni: torna l'ombra del racket a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 07:30

Due raid in due notti: si scatena la paura nel cantiere tra Porta di Massa e Corso Umberto allestito per il restauro della statua di Ruggiero Bonghi, nel cuore del centro storico. Nel primo blitz notturno di giovedì scorso, i ladri hanno tagliato i teli e rubato le attrezzature. Nel secondo, ventiquattro ore dopo, i delinquenti hanno devastato l'area e lasciato a terra dei rotoli di carta igienica. «Non mi sento di escludere un atto intimidatorio dice preoccupato Alfredo Iannaccone, responsabile del cantiere e dipendente della Uno Outdoor, società concessionaria aggiudicataria dei lavori Anche considerando quanto è accaduto nei giorni scorsi in altri cantieri della città». Il riferimento va, ovviamente, al cantiere Unesco di Porta Capuana, riaperto da pochi giorni dopo i tentativi estorsivi subiti dai dipendenti. Come Iannaccone la pensa anche Francesco Chirico, presidente della II Municipalità: «È un'intimidazione sospira specialmente se si considera la reiterazione del sabotaggio al cantiere». Sono due le denunce già presentate alla polizia, che indaga sulla vicenda.