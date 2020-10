Cantiere Unesco a Porta Capuana, denunciato il direttore: allacci abusivi dell'acqua

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella hanno denunciato per furto aggravato un 62enne del quartiere Arenella, direttore di un cantiere finalizzato alla riqualificazione del sito Unesco di piazza Porta Capuana. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un tubo di gomma giallo che dal cantiere raggiungeva la conduttura idrica pubblica tramite una scatola di derivazione. La conduttura serviva ad alimentare alcune cisterne dalle quali gli operai prelevavano l'acqua necessaria ai lavori di ristrutturazione. Grazie all'intervento di personale specializzato dell'Abc, azienda del Comune di Napoli cui compete la gestione dell'acqua, i militari hanno scoperto che l'allaccio era abusivo e che il cantiere non era dotato di un contatore mobile, così come previsto per opere di quella portata.

