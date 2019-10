Cantieri lumaca, a Napoli il fattore C

È di ieri la notizia di un'indagine brillantemente conclusa dalla Dda della Procura della Repubblica di Napoli, grazie ad intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che ha portato all'arresto di oltre venti persone con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso.



La lettura delle cronache giornalistiche questa volta non riferisce di giovanissimi camorristi ma indica come regista criminale un anziano esponente delle cosche del centro storico, di oltre ottanta anni che, lungi dall'idea di andare in pensione, continuava imperterrito a taglieggiare imprenditori e commercianti, svolgendo fra l'altro il ruolo di esattore per conto dei frastagliati e divisi clan del centro storico, uniti, però, quando si tratta di mettere a segno gesta criminali.



Accanto a questa considerazione, che dimostra per l'ennesima volta, come i sodalizi camorristici cittadini sono certamente molto indeboliti rispetto al passato ma tutt'altro che sconfitti, se ne impone però un'altra, collegata però alle vittime del gioco estorsivo. Tra gli estorti sembra che siano annoverati gran parte degli imprenditori che, a vario titolo, si stavano occupando di uno dei lavori pubblici più importanti e più sotto i riflettori, quello del rifacimento di un'arteria fondamentale per il traffico cittadino, quale è via Marina.



Si tratta di un appalto i cui tempi di conclusione sono andati molto al di là rispetto alle previsioni contrattuali e queste lungaggini erano state più volte denunciate dai media, addebitandole sostanzialmente alle complicazioni burocratiche. Dall’indagine viene, però, la prova, non certo nuova né inattesa, che sui tempi di esecuzione ha pesantemente inciso il fattore C, intendendo con quella lettera le cosche camorristiche cittadine. L’imposizione di un pesante pizzo pagato a scadenze mensili o comunque rateizzato secondo un’esperienza ormai consolidata in più tranche nel corso dell’anno, rappresenta per gli imprenditori, che pure spesso vincono le gare pubbliche già con forti ribassi, un onere (quasi) insopportabile.



Quelli che non decidono di abbandonare gli appalti (e nelle indagini vi è la prova che questo eventi evento si è effettivamente verificato) devono trovare il modo di onorare l’esosa tassa criminale. E per farlo il rischio più grosso è che si incida sulla qualità e tempi dei lavori; se devo pagare i camorristi proverò a risparmiare su mano d’opera (utilizzandone il meno possibile) e sulla qualità dei materiali; e proverò, a maggior ragione, a tirare più possibile in lungo i lavori, per cercare di recuperare altri introiti con varianti e riserve. Così facendo, però, quella tassa finisce inevitabilmente per scaricarsi in gran parte anche sulla collettività e sotto più profili; in primo luogo per i disservizi che i cittadini, ormai rassegnati, subiscono per i lavori infiniti e poi per l’aumento spesso esponenziale dei costi dell’opera pubblica e, infine, anche per qualità delle stesse opere che risentono della necessità di fare risparmi “forzati” per far fronte all’assalto delle cavallette criminali.



C’è ancora un altro danno che come collettività pure paghiamo tutti; quanti imprenditori, e quindi investitori, sapendo di dover fare i conti con questo sistema di gabelle criminali sceglierà di venire ad operare nei nostri contesti territoriali? La domanda non meriterebbe nemmeno risposta, tanto è scontata: pochissimi e forse ancor meno fra quelli che hanno davvero qualcosa da perdere, sul piano economico e dell’immagine professionale.



È evidente, in conclusione, che quella che appare a noi napoletani ovviamente una buona notizia considerata però quasi routinaria (“altri camorristi arrestati”), dovrebbe farci sobbalzare, ricordandoci che sono questi parassiti criminali una delle principali cause per le quali la nostra città ed il nostro Sud arrancano sul piano economico. Per liberarcene dobbiamo certamente fare conto sul (per fortuna) ottimo lavoro di magistratura e forze dell’ordine ma non ci riusciremo mai definitivamente a liberare di loro se da parte nostra ci limiteremo ad un moto di effimera indignazione.



Quante volte abbiamo invocato la necessità di non lasciare soli gli imprenditori vittime che denunciano? E quante volte purtroppo è successo giusto il contrario?



Quando tutti capiremo che chi paga il pizzo lo paga anche con i nostri soldi forse ci ribelleremo davvero a questo flagello. © RIPRODUZIONE RISERVATA