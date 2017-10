Napoli, il monito di Cantone al premio Sepe: «Legalità strumento di sviluppo»

Personalità del mondo della cultura, dell’imprenditoria e dell’arte riceveranno questa mattina il Premio Cardinale Crescenzio Sepe, alla sua sesta edizione, nell’ambito del convegno “Quale futuro per pensioni, disabilità e corruzione nel mondo del lavoro”. L’evento, organizzato dall’Unione Provinciale di Napoli del Movimento Cristiano Lavoratori, si terrà a partire dalle ore 9 nell’aula magna del Centro Congressi della Federico II in via Partenope. Per la categoria culturale sarà premiato Mario Orfeo, direttore generale della Rai, per la sezione socio-economica donna Paola Grimaldi, del gruppo armatoriale Grimaldi, per la categoria artistica Fatima Trotta di Made in Sud. Riconoscimenti speciali per il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e per il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho. La mattinata si aprirà con i saluti del rettore della Federico II Gaetano Manfredi, del presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori Michele Cutolo e dell’assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini. Interventi del cardinale Crescenzio Sepe, del governatore Vincenzo De Luca, del direttore centrale Pensioni Inps Luca Sabatini, del presidente Anac Raffaele Cantone, di Giuseppe Lucibello direttore generale Inail e ancora di Pier Paolo Baretta sottosegretario Economia e Finanza, del sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto e del presidente dalla Bcc Amedeo Manzo. Conclusioni di Carlo Costalli, presidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori. Modera il giornalista Massimo Milone.

Il magistrato Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, poco prima di partecipare alla sesta edizione del premio cardinale Crescenzio Sepe in corso di svolgimento a Napoli, ha parlato di legalità e lavoro. «Concetti strettamente legati. La legalità è strumento di sviluppo, attrae investitori e finanziatori e crea occasioni di lavoro. Nell'attività amministrativa abbiamo avviato un importante percorso volto alla trasparenza ma tanto c'è da fare. C'è resistenza ancora da un pezzo di politica e da parte della burocrazia. Stiamo lavorando e continueremo a farlo».