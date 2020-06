Caos, assembramenti e spintoni: altissima tensione all'esterno della sede Asl di Napoli

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di altissima tensione oggi pomeriggio a via Santa Teresa degli Scalzi, all'esterno della sede dell'Asl Napoli 1. Decine di cittadini ammassati in attesa di entrare negli uffici hanno provocato un maxiassembramento a causa di un sistema di prenotazione a dir poco anacronistico e per il quale è necessario segnare a penna il proprio nominativo su una lista cartacea, restando poi in attesa di una chiamata "a voce" da parte degli addetti. I cittadini non hanno alcuna scelta: o si ammassano nei pressi della porta in attesa di essere chiamati o rischiano di perdere il proprio turno.L'enorme affollamento, inoltre, è stato causato da una "falla" nel sistema di prenotazione che avrebbe spinto molti cittadini a precipitarsi negli uffici per rinnovare la propria esenzione. Un enorme numero di aventi diritto che è stato respinto dagli addetti e "invitato" a ritornare a inizio luglio. Come era prevedibile attendersi, dopo una attesa durata quasi due ore sotto il sole cocente sono volate parole grosse e spintoni tra gli esasperati cittadini e i forse ancora più esasperati dipendenti Asl costretti a vigilare sulle file agli ingressi con i nervi a fior di pelle.Lo scorso mese di marzo la Regione Campania, proprio a causa dell'emergenza Covid, aveva prorogato di tre mesi la scadenza dell'esenzione, invitando i cittadini a non recarsi negli uffici per le pratiche di rinnovo. Per moltissime persone, però, i tre mesi di proroga sono scaduti proprio a inizio giugno e gli uffici, almeno a giudicare dalla problematica segnalata nella sede di Santa Teresa degli Scalzi, non sono ancora in grado di adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza.«Si tratta di un modo assurdo di gestire le cose - spiega Ivan Fedele - con decine di cittadini che per forza di cosa si devono ammassare vicino alla porta perchè devono attendere di essere chiamati a voce da un addetto. Se stiamo troppo dietro non sentiamo, se stiamo troppo avanti ci accalchiamo. Nessuno vuole puntare il dito sugli operatori dell'azienda sanitaria - prosegue il cittadino - ma non è gradevole essere trattati in un certo modo per ricevere un servizio a cui si ha diritto. Io ero in fila per registrare mia figlia all'Asl per l'esenzione dopo essere stato già nello stesso ufficio lo scorso 27 maggio. Come residenti di una grande città è lecito aspettarsi che il sistema delle prenotazioni sia organizzato diversamente. Siamo nel 2020 e siamo ancora costretti a spintonarci tra di noi per poter entrare in un ufficio pubblico, una cosa già normalmente inaccettabile che risulta ancora più inaccettabile in un periodo in cui si sta facendo di tutto per impedire gli assembramenti».Il problema della disorganizzazione degli uffici delle Asl, però, non sembra essere un problema tipicamente partenopeo. Anche in altre zone d'Italia da mesi si segnalano situazioni analoghe, con cittadini costretti a mettersi in fila già dalle prime luci dell'alba per ottenere il rinnovo delle esenzioni. Con le nuove norme anti-contagio e l'assoluto divieto di formare assembramenti gli uffici dovranno adeguarsi al più presto prevedendo l'adozione di un protocollo di prenotazione telematico. Ad oggi, però, non solo l'adozione di nuovi sistemi di prenotazione è ben lungi dall'arrivare - e in molti si chiedono perchè le aziende sanitarie non si siano organizzate durante il lockdown - ma i sovraffollati uffici delle stesse Aziende Sanitarie rischiano di rappresentare un pericoloso veicolo di contagio. Un controsenso.