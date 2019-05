Caos barelle e blackout, pronto soccorso in tilt a Giugliano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Maggio 2019, 07:30

Barelle nei corridoi, stipate in ogni angolo, perfino nell'atrio, con malati che chiedono aiuto, familiari esasperati dall'attesa, pazienti infortunati appoggiati alle pareti per mancanza perfino di sedie. Aggirarsi negli angusti sotterranei del Pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano fa impressione: aperto in pompa magna nel 2016 alla presenza del presidente della Regione De Luca, sembra già allo stremo. Per due giorni consecutivi, questa settimana, una raffica di black-out ha messo a dura prova macchinari e possibilità stessa di lavoro: i gruppi elettrogeni hanno tamponato ma la corrente ha continuato a saltare lasciando al buio tutti. Le condizioni per pazienti e personale sembrano ai limiti. «Mi sono accorta che la fronte di mia madre scottava racconta Marilisa - ho chiesto un termometro, non l'ho avuto. Sono dovuto andare a comprarlo fuori, in parafarmacia, e misurare la temperatura da sola. Naturalmente, la febbre c'era». «Ho avuto un incidente in moto dice un ragazzo di Mugnano - mi hanno portato al Pronto soccorso di Giugliano con l'ambulanza. Sono rimasto su una sedia ore prima di essere visitato. Mi dicevano che c'erano urgenze che io, a vista, non sembravo avere nulla di grave. Ma avvertivo un dolore forte e a un certo punto ho dovuto urlare per farmi sentire».