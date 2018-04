Caos baretti, bambina si sveglia e la madre chiama la polizia: «Ma non interverrà nessuno»

Martedì 17 Aprile 2018, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2018 10:39

Ormai il fine settimana in alcuni quartieri della città sembra non finire più. Il video inviato alla pagina Facebook “Comitato per la Quiete Pubblica e la Vivibilità Cittadina”, dimostra proprio questo. Urla e musica a tutto volume, così come mostrato nel filmato, rendono la vita di alcuni residenti ormai veramente difficile soprattutto nelle ore notturne in cui è diventato impossibile chiudere occhio sino a notte inoltrata.Le proteste – nel caso in questione – sono quelle di una madre la cui figlia, come riporta il post: «Si è svegliata di soprassalto per il caos di un lunedì, dopo un fine settimana che parte dal giovedì. In questo momento - continua il messaggio - la mamma sta chiamando la polizia municipale e le altre forze dell’ordine, come altre volte è già capitato, inutilmente. Sappiamo che non interverrà nessuno. Vedete ed ascoltate anche voi per capire qual è la sofferenza che si deve sopportare per l’inciviltà nella quale siamo caduti».