Sabato 16 Marzo 2019, 08:45

Manca il personale,niente biglietti alla stazione di via Nocera a Castellammare. La spiacevole scoperta è stata fatta questa mattina da pendolari e turisti che si sono diretti alla fermata stabiese per salire a bordo dei treni della circumvesuviana. Un cancello in ferro rimasto chiuso è l’unico avvertimento che i passeggeri hanno trovato alla stazione, chiuso anche il passaggio per disabili. Alla base del disservizio che durerà fino a sera c’è la carenza di personale Eav. Riposi e permessi speciali per gli addetti alla biglietteria, un problema di tunover che la direzione non è riuscita a risolvere. La linea Napoli - Sorrento funzionerà regolarmente, disagi fino a sera per chi vorrà utIlizzare la circumvesuviana partendo dalla stazione di via Nocera.