Caos Dad, al Mercalli scioperano gli studenti: «Troppe sei ore al pc»

Finora gli studenti delle secondarie di II grado hanno seguito la Didattica a distanza obbligatoria in tutte le scuole della Campania con pochi disagi. Con l'entrata in vigore degli orari definitivi, però, stanno nascendo i primi problemi relativi all'intensità delle ore da trascorrere davanti al computer. Al liceo Mercalli, infatti, ieri c'è stato uno sciopero della Dad indetto dagli studenti cui hanno aderito 30 classi e oggi ci sarà Assemblea (sempre online) per discutere il da farsi dopo le richieste alla dirigente Luisa Peluso che non sono state accolte. Gli studenti avevano chiesto alla preside di fissare lezioni di 40 minuti e di non portarle a sei ore ma lamentano anche che alcuni docenti cominciano in ritardo.

Gli studenti del liceo Mercalli hanno deciso di scioperare «non di certo perché non vogliamo studiare, ma perché sei ore davanti a un monitor sono pesanti per il fisico. Abbiamo dimostrato ampiamente di voler studiare, sebbene le lezioni in presenza siano per noi più complete rispetto a quelle a distanza, e ci siamo adattati sia alla Dad dello scorso anno che a quella che stiamo vivendo oggi. Tuttavia l'orario definitivo così creato è eccessivamente pesante e vorremmo che le nostre richieste fossero ascoltate dalla dirigente» spiega una studentessa. La dirigente ha deciso infatti che da ieri «andrà in vigore l'orario completo delle lezioni, la cui scansione per ciascuna ora sarà di 45 minuti, per osservare tempi congrui dei collegamenti audio/video legati alla Ddi». Tra un'ora e un'altra ci sono 10 minuti di pausa in linea di massima, ma spesso questo intervallo non viene rispettato, secondo gli studenti. Nella circolare è anche segnalato che la Ddi «rappresenta a tutti gli effetti una modalità ordinaria di svolgimento delle attività, sia in relazione al processo formativo e valutativo» che lascia poche speranze su un eventuale adeguamento alle richieste degli studenti. «Troviamo ingiusto che le nostre richieste cadano nel vuoto - continuano gli studenti del Mercalli - alcuni di noi hanno riscontrato abbassamenti della vista, altri delle emicranie, senza contare lo stress dovuto alla linea non sempre costante per tanti di noi. Domani (oggi, ndr) faremo Assemblea e decideremo sia nuove richieste da proporre alla dirigente che eventuali forme di protesta, che potrebbero essere ancora lo sciopero della Dad. L'idea è di seguire gli orari che abbiamo mantenuto lo scorso anno scolastico: 5 ore da 40 minuti ciascuna».

Al liceo Genovesi, invece, per ora è stato stabilito che «dal 3 novembre, e fino a diversa indicazione, resterà in vigore l'orario attualmente utilizzato, in forma completa, con l'effettuazione delle seste ore per il triennio del Liceo classico». Il dirigente Vittorio Delle Donne è stato assegnato a un nuovo incarico dirigenziale al ministero dell'Istruzione e sostituito dal 3 novembre dal reggente Francesco Fuschillo. Le proposte degli studenti sono per un orario con più ore asincrone. «La situazione è complessa, per ora stiamo continuando ancora su sei giorni (un'ora da 45 minuti con pause di 15) ma è una cosa che vogliamo cambiare» spiega il rappresentante d'istituto nella componente degli studenti Leone Curti. «L'orario, che di norma è su cinque giorni, quest'anno per i vari problemi connessi alla mancanza delle aule è stato spalmato su sei giorni in via emergenziale. È rimasto così anche quando siamo andati in didattica a distanza ma vogliamo tornare su cinque giorni, seguendo cinque ore di lezione sincrone e una asincrona al giorno, in modo di lasciare libero il sabato». Al liceo Fonseca vige già l'orario di sei ore: ogni ora è di quaranta minuti con una pausa di quindici minuti soltanto tra la terza e la quarta. «È piuttosto pesante e vorremmo discuterne con il dirigente, ma potremmo farlo solo dopo che verranno eletti i rappresentanti d'istituto» spiega Antonio L.

