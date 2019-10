Martedì 15 Ottobre 2019, 08:50

Infermieri senza divise. E’ questa la nuova emergenza da fronteggiare in molti ospedali napoletani dove le disfunzioni dei servizi di lavanderia stanno creando ulteriori disagi agli operatori del settore già in difficoltà per l’uso di lenzuola di carta e ricambi di biancheria ridotti all’osso. A denunciare ai vertici Asl «le insopportabili criticità legate alla disfunzione della fornitura, alla manutenzione e al servizio lavaggio delle divise» è il comparto sindacale Uil che in un documento ufficiale descrive la situazione che si sta verificando nei presidi cittadini. La situazione su cui punta il dito il coordinatore della Uil per l’Asl Napoli 1 Centro, è il riflesso di una problematica complessa che riguarda la ditta American Laundry, assegnataria del servizio di lavanderia per conto dell’azienda sanitaria partenopea oramai in scadenza di contratto ma soprattutto, azienda colpita da un’interdittiva antimafia che ha reso improponibile la proroga del contratto comportando la nuova assegnazione all’Hospital Service.In questa fase di passaggio, la nuova ditta non è subentrata ancora definitivamente e, mentre i lavoratori dell’American Laundry protestano per scongiurare qualsiasi ipotesi di licenziamento collettivo o di mancata tutela della totalità dei posti di lavoro, ci rimettono pazienti e infermieri che fanno i conti con un servizio lavanderia oramai a singhiozzi. Anche al Cardarelli, dove normalmente alla consegna dei capi da lavare, gli infermieri ricevevano una ricevuta, oggi i lavoratori si sentono rispondere che «si spera la divisa possa tornare indietro al legittimo proprietario», dal momento che l’apparecchio per le ricevute è ormai fuori uso ed è capitato che si perdessero vari capi consegnati dai lavoratori.«A causa di tale disservizio nell’ultimo periodo gli operatori assolvono ai loro compiti istituzionali con enorme difficoltà non avendo il regolare ricambio lavaggio delle divise e trovandosi costretti per motivi igienici a utilizzare altri capi di vestiario- ha denunciato Raffaele Nota, coordinatore Uil per l'Asl Napoli 1- ciò comporta difformità di abbigliamento tra operatori e rischia di compromettere l’assistenza stessa perciò riteniamo che non sia più procrastinabile la risoluzione del problema e siamo pronti ad attivare le autorità competenti se non ci saranno soluzioni immediate».