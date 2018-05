Caos e risse tra immigrati, il Vasto in marcia: «Vogliamo un quartiere migliore»

Giovedì 17 Maggio 2018, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scendono nuovamente in strada gli abitanti del quartiere Vasto a Napoli, per protestare contro quello che ormai definiscono un vero e proprio abbandono del loro quartiere.Una serata di marcia ed appello alle istituzioni locali per i residenti dell'area ai margini della stazione centrale, in cui da tempo si verificano azioni di caos e di violenza che ormai sembrano essere del tutto fuori controllo.«Siamo stanchi» dichiarano i manifestanti, «di dover assistere inermi alla devastazione del nostro territorio. Ci siamo anche noi e questo le istituzioni dovrebbero capirlo. Non vogliamo l'illegalità, le risse ed il disordine continuo sotto casa. Siamo esseri umani e vogliamo vivere in sicurezza e degnamente il nostro quartiere. Chiediamo sorveglianza e legalità, perchè è diventato impossibile anche passeggiare con i nostri familiari o peggio ancora, con i nostri figli».Nel corso della serata, anche altri cittadini - compresa una rappresentanza di CasaPound - si sono uniti alla manifestazione che complessivamente ha fatto registrare quasi cinquecento presenze.