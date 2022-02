Movida a Napoli nel caos, assessori in piazza con gli psicologi: «Non c’è solo lo sballo»

Passare in pochi passi dal cuore della movida sregolata del sabato sera al silenzio della psicoanalisi in chiesa. È successo ieri sera a decine di ragazzi che frequentano una delle location del by night più critiche degli ultimi anni in città, che sorge nei pressi di uno dei complessi ecclesiastici più antichi e prestigiosi del centro storico. Grazie alla parrocchia di don Salvatore Giuliano, alla vicesindaca con delega all’Istruzione Mia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati