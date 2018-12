Caos Ospedale del Mare in campo 35 nuovi medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Dicembre 2018, 09:16

Ospedale del mare: c'è la fuga dei primari ma anche l'inaspettata risposta, ai bandi pubblici, di decine di giovani specialisti. In 35 si sono fatti avanti ieri all'avviso di concorso per il pronto soccorso. Ieri hanno espletato la prova scritta e, nel percorso lampo disegnato dai commissari, il 21 gennaio sosterranno la prova pratica. Nel pomeriggio dello stesso giorno la prova orale. La sera stessa, infine, è prevista la compilazione della graduatoria. Non male per un posto che, nella precedente tornata, bandita nei mesi scorsi dalla Asl Napoli 1, ha visto rispondere all'appello 52 idonei a cui hanno fatto però seguito solo 21 assunzioni, di cui 15 dirottate all'ospedale del mare e 6 negli altri presidi. A differenza della prima infornata, dove in maggioranza i reclutati avevano lunghe e qualificate esperienze alle spalle, in questo caso si tratta di giovanissimi, provenienti da Potenza, Vallo della Lucania, cliniche della provincia di Napoli.I GIOVANIArmati di entusiasmo partecipano compatti per gettarsi alle spalle il precariato. Sono la nuova generazione di medici chiamata ad affiancare i più esperti. Un evento non scontato vista la penuria di specialisti del ramo e il reclutamento col contagocce che si registra in altri grandi ospedali, come il Cardarelli, dove all'ultimo avviso pubblico hanno risposto solo in tre. Se il malcontento strisciante di molti luminari e direttori di struttura complessa arriva a dare la scossa per un necessario tagliando alla fase di start-up l'energia dei neofiti alimenta il motore della speranza del futuro. Se da un lato affermati specialisti, come Gennaro Vigliotti, da pochi mesi a capo della Chirurgia vascolare al posto di Francesco Pignatelli, annunciano il trasloco (a Caserta per assumere conduzione del dipartimento di Chirurgia) dall'altro i giovani si fanno avanti. Ma le energie fresche non bastano per far girare le eliche. Non va sottovalutata la sofferenza segnalata da chirurghi come Stefano Spiezia (endocrinochirurgia) che, a causa della mancanza di infermieri di sala operatoria, è costretto a limitare a due sedute al mese l'attività chirurgica. Lo stesso neurochirurgo Giuseppe Catapano, giunto a Ponticelli da Benevento, opera solo due o tre volte a settimana. All'ospedale del mare ci sono 14 sale operatorie ma ne funzionano solo 9 e ci sono poche sedute al mese perché mancano gli infermieri e alcuni di essi fanno solo gli strumentisti, figura non prevista nella Asl Napoli 1 ancorché codificata da titoli e master.