Caos Poggioreale, la denuncia degli ispettori del ministero: «Grave degrado»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Giugno 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 08:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dottore in questo carcere noi abbiamo bisogno di non essere più trattati come belve in gabbia. E ne abbiamo bisogno adesso»: il detenuto si rivolge al capo del Dap Francesco Basentini che, dopo la rivolta di domenica, ieri ha visitato il penitenziario di Poggioreale entrando in moltissime celle del padiglione Salerno, quello dove era scoppiata la protesta rientrata al termine di una trattativa condotta dal comandante del reparto di polizia penitenziaria dell'istituto Gaetano Diglio e dal provveditore regionale Giuseppe Martone. Nella visita il capo del Dap è stato accompagnato dalla direttrice dell'Istituto, Maria Luisa Palma, dal provveditore regionale Giuseppe Martone e dal garante per i detenuti della Campania, Samuele Ciambriello. Al termine il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha scritto un comunicato in cui non solo si ricostruisce la genesi della rivolta, ma si ammettono anche le difficili condizioni di vita dei detenuti e si promettono interventi rapidi: «Dal sopralluogo e dagli incontri - si legge - è emerso che la protesta provocata, secondo una prima ricostruzione, dal presunto ritardo nelle cure a un detenuto ritenuto in gravi condizioni di salute, hanno in realtà solo fatto precipitare una situazione determinata dallo stato di gravi condizioni di fatiscenza del padiglione. Condizioni di deterioramento strutturale innegabili, per affrontare le quali è stato disposto un programma di lavori, da interventi immediati per renderevivibile il reparto».