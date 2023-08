Con Giuseppe Longo, direttore generale dell'azienda ospedaliero universitaria dell'Ateneo Federico II, continua il giro d'orizzonte inaugurato dal Mattino tra addetti ai lavori e manager di aziende sanitarie pubbliche dopo i gravi e ripetuti segnali di allarme che giungono dai grandi ospedali napoletani, come il Cardarelli e l'Ospedale del mare, e dai piccoli come il San Paolo e il Pellegrini.

Direttore Longo, il sistema dell'emergenza e urgenza è sempre più in crisi.

APPROFONDIMENTI «Pronto Soccorso Vanvitelli, ora lo sprint della Regione» Ferragosto, accende il barbecue e resta ustionato: gravissimo un 32enne Speleologa intrappolata nella grotta del Falco è stata recuperata: era bloccata (e ferita) da ieri

Quali le cause e come se ne viene a capo?

«L'affollamento dei pronto soccorso è un problema nazionale che tormenta la politica. Un nodo irrisolto da anni e sempre più aggrovigliato».

Come si interviene?

«Ho una mia ricetta che passa per tre ingredienti principali: riadeguare l'offerta di posti letto ospedalieri che, in Italia, è scesa ai più bassi livelli d'Europa (3,7 per mille abitanti di cui lo 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza) sull'idea che i tagli potessero dare sostenibilità a uno dei capitoli del bilancio dello Stato più onerosi. Idea rivelatasi errata durante il Covid quando si è dovuto intervenire potenziando le terapie intensive e i reparti di malattie infettive. L'Italia è la più svantaggiata in quanto ha un sistema universalistico che assicura tutto a tutti ma la spesa non è un costo bensì un investimento».

Più posti letto dunque: e gli altri due elementi?

«Bisogna rivedere in maniera profonda l'articolazione e organizzazione dell'offerta di servizi territoriali e di prossimità pressoché privi di strutture intermedie e infine agire su leve contrattuali e incentivi in grado di garantire il personale che serve dove invece oggi è gravemente carente».

Chi deve intervenire?

«Le Regioni ci stanno provando da anni ma è chiaro a tutti che le scelte legislative quadro si fanno ai livelli di governo centrali. Le Regioni al più possono avviare sperimentazioni ma i margini di manovra diventano strettissimi quando bisogna fare i conti con gli equilibri di bilancio e i vincoli dei commissariamenti che hanno colpito le regioni del Sud che sono anche quelle che, in rapporto alla popolazione servita, hanno le fette più piccole della torta dei finanziamenti del fondo nazionale».

E l'autonomia differenziata?

«Differenzierebbe ancora di più le distanze tra chi può spendere e chi no».

In questo scenario anche i policlinici, con la loro dotazione di posti letto e la concentrazione di personale universitario e sanitario possono diventare un elemento di qualificazione della rete dell'emergenza?

«I policlinici sono chiamati a rendere compiuto il loro ruolo nelle reti tempo dipendenti (infarto, ictus e trauma) definite dal piano ospedaliero e a ottimizzare l'uso dei posti letto in dotazione. Il rilancio è in atto ed entro fine settembre sigleremo anche i nuovi protocolli d'intesa con la Regione e lì il ruolo di un policlinico orientato all'emergenza sarà reso più significativo».

Questo passo risolverà le carenze assistenziali?

«Potrà alleviare la sofferenza ma non è la soluzione. Parliamo di un problema complesso e le soluzioni non possono essere semplici. I determinanti fondamentali sono non solo la carenza di posti letto in cui smistare i malati in arrivo dai pronto soccorso ma anche la grave carenza di medici a tutti i livelli, l'aumento dei malati cronici a fronte della mancanza di strutture territoriali e livelli organizzativi e di prossimità dedicati ai fragili. Anche 20 nuovi pronto soccorso non risolvono il problema».

A Bergamo hanno inaugurato il pronto soccorso a pagamento: con 150 euro ha un percorso diverso e un pacchetto di prestazioni. Può funzionare?

«Un modello che va contro i principi del garantismo e dell'universalità delle cure e dell'equità di accesso ai servizi per la Salute che caratterizzano in sistema sanitario italiano e che genera gravi disparità tra chi ha possibilità economiche e chi no».

Intanto arrivano poche proposte concrete

«I fattori in gioco sono tanti, non c'è solo una causa che determina il congestionamento del pronto soccorso. Il territorio non filtra, non soltanto per il ruolo svolto dai medici di famiglia quanto piuttosto per le carenze di strutture intermedie. D'altro canto l'ospedale non è concepito per i malati cronici. Infine mancano i professionisti per errori della programmazione nazionale e dei limiti alle assunzioni imposti alle Regioni. L'affollamento è un allarme, un sintomo si un problema molto articolato e complesso. Bisogna aumentare i posti letto ma anche strutturare Case e ospedali di comunità concepiti però senza personale. E siamo punto e a capo. Il problema andrebbe affrontato nella sua complessità».

In Belgio, un paese grande quanto la Campania, nel recinto di ciascun grande ospedale c'è tutto, dal pronto soccorso alla riabilitazione, alla medicina di famiglia, agli ambulatori specialistici, in sinergia tra pubblico e accreditato. Un modello attuabile? È ipotizzabile che un padiglione del Cardarelli o del policlinico diventi un distretto?

«Siamo chiamati a riflettere su modelli di programmazione alternativi e innovativi, integrati tra ospedale e territorio sulla base di bacini di riferimento territoriali. Il Pnrr offre nuove opportunità di investimento ma questo programma è già stato dimezzato e l'indicazione deve provenire dal livello nazionale. Dalla Campania le sollecitazioni a operare con criteri più razionali non sono mancate».