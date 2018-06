Caos alla riviera di Chaia: traffico in tilt e 16 parcheggiatori abusivi allontanati

Lunedì 11 Giugno 2018, 11:17 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 11:17

Traffico in tilt, per gran parte della serata di ieri, lungo tutto il tratto della riviera di Chiaia. Alla base di questo disagio, avvertito e segnalato anche da decine di cittadini della zona, l’ultima serata del pizza Village che ha reso necessaria la chiusura di via Caracciolo e del viale Anton Dohrn. Provvedimento reso indispensabile dalla grande affluenza di visitatori giunti in zona. Per rendere scorrevole il più possibile il tratto di strada interessato dagli ingorghi, diversi uomini della polizia locale sono stati posizionati lungo tutto il percorso (da piazza Vittoria a via Piedigrotta) con il compito di rendere il più agevole possibile il passaggio delle vetture. Ma non basta. Nel corso della serata infatti, sono state messe in campo anche diverse azioni di contrasto al parcheggio abusivo che hanno portato al sanzionamento ed all’allontanamento di 16 parcheggiatori, oltre che all’elevazione di 215 verbali per la sosta selvaggia