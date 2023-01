Un ciclista è in prognosi riservata dopo lo schianto frontale e violento contro un auto, avvenuto ieri mattina, nel cuore del centro storico di Napoli. L’uomo, un 47enne residente ad Arzano, era a bordo della propria Mountain Bike quando è stato coinvolto nello scontro con un auto Bmw, condotta da un 47enne napoletano. Nell’impatto tra i due che stavano procedendo su direzioni opposte, nel tratto di via Pessina dove convergono via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa e piazza Museo, il ciclista ha avuto la peggio, rimanendo esanime sull’asfalto.



Lo scontro è stato violento. Il cerchione anteriore della bicicletta si è completamente piegato nell’urto frontale con l’automobile che ha fatto sbalzare il ciclista per alcuni metri fino a sbattere contro uno scooter in sosta e, poi, contro l’asfalto. Il conducente dell’auto ha cercato di prestare soccorso all’uomo, insieme ad alcuni passanti ma il 47enne è rimasto a terra esanime fino all’arrivo dell’ambulanza che l’ha trasportato nel vicino ospedale “Vecchio Pellegrini”. La dinamica dello schianto è in fase di ricostruzione e, per i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale che indagano sull’incidente, saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza che puntano dritte sul tratto stradale dove è avvenuto lo scontro.

APPROFONDIMENTI Napoli, a Porta Capuana arrestato uno spacciatore di 34 anni Fuocarazzi di Sant’Antonio, a Pizzofalcone area verde diventa deposito alberi di Natale Assalto nella sala scommesse, picchiato un dipendente

Quel che è certo, fin’ora, riguarda il luogo dell’impatto, avvenuto al centro della carreggiata in via Pessina dove confluiscono i veicoli provenienti da via Santa Teresa degli Scalzi e via Salvator Rosa, direzione da cui giungeva il ciclista e dove arrivano i veicoli provenienti da piazza museo, direzione da cui arrivava il conducente della Bmw. Lo scontro tra il ciclista e l’automobilista è avvenuto, poco distante dai semafori che regolano la circolazione di chi proviene da piazza Museo, nel tratto che comprende un doppio senso di marcia dove si sono incrociate le traiettorie dei due 47enni.

Il 47enne a bordo della Mountain Bike è un padre di famiglia con la passione delle biciclette muscolari, abituato a pedalare in tutta sicurezza, sempre attrezzato con casco di protezione e il giubbetto ad alta visibilità. Anche ieri mattina, l’uomo indossava i dispositivi di sicurezza che però non sono bastati a proteggerlo dalla violenza dell’impatto contro l’auto. Le indagini della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, puntano a chiarire la traiettoria dei due uomini coinvolti nell’urto e ad accertare la possibilità che qualcuno abbia allargato troppo la propria, finendo nella traiettoria dell’altro. Tra gli accertamenti in atto, a parte il monitoraggio delle immagini catturate dagli occhi elettronici, sono in corso la raccolta delle testimonianze e le analisi dei rilievi planimetrici effettuati sul posto, subito dopo l’incidente. Al momento, sono stati sequestrati sia l’auto che la bicicletta e, come da protocollo, sono stati effettuati gli esami per riscontrare eventuali assunzioni di sostanze stupefacenti o alcool nell’automobilista.



Il ciclista, soccorso per un codice di massima urgenza, è stato prima intubato e assistito in Rianimazione all’ospedale Vecchio Pellegrini e, nella tarda mattinata di ieri, è stato trasferito alla Rianimazione dell’Ospedale del Mare dove è ricoverato in prognosi riservata. Nello stesso reparto, è ricoverato anche un 53enne napoletano che intorno alle tre del mattino, di sabato, ha perso il controllo del proprio scooter Beverly 500 su via Amerigo Vespucci. L’uomo stava percorrendo la corsia preferenziale e, dai primi accertamenti condotti sempre dall’Infortunistica stradale, sembra che il centauro abbia frenato all’improvviso forse per evitare qualcosa come ad esempio un altro veicolo. Anche il 53enne è in prognosi riservata.