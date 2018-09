Capannone abusivo e allaccio illegale alla rete elettrica: scatta il sequestro

Venerdì 7 Settembre 2018, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUGLIANO - Sequestrato un capannone abusivo. L’operazione dei carabinieri della Compagnia diretti dal capitano Antonio De Lise. Le forze dell’ordine hanno apposto i sigilli ad un’area di 550 mq coadiuvati dalla polizia municipale. I titolari dell’attività commerciale D.M. e R.M. sono stati denunciati per abusivismo edilizio e cambio d’uso.Denunciate anche altre due persone per assunzione di manodopera clandestina, si tratta F.A e G.V. Nei capannoni lavoravano infatti due operai una dei quali era un migrante irregolare, impiegato senza nessun tipo di contratto.I titolari del negozio di arredamenti sono stati denunciati anche per allaccio abusivo alla rete elettrica, illecito praticato probabilmente dal 2013.La zona è quella di via Pigna, nel quartiere Casacelle quindi, secondo quanto predisposto dal piano regolatore del Comune, è vincolata. Sul posto non potrebbero nascere attività commerciali e soprattutto non possono sorgere costruzioni abusive. L’attività di vendita di immobili è stata chiusa in attesa della decisione del giudice che dovrà convalidare o meno il provvedimento dei carabinieri. I militari dell'arma hanno comminato una multa di 4 mila euro e sequestrano l’area.