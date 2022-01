Capodanno a Napoli, il sindaco Manfredi: «Botti malgrado ordinanza, ma pochi feriti. Siamo soddisfatti»

«Noi abbiamo fatto questa ordinanza per calmierare un po' la situazione, per fare in modo che ci fosse la possibilità per le nostre forze dell'ordine di poter controllare meglio la situazione e poter fare sequestri. Abbiamo avuto botti, ma un numero di feriti paragonabile a quello dell'anno scorso, quando c'era il lockdown. Quindi è un percorso ancora da fare, però siamo soddisfatti della situazione». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervento a Skytg24, commentando il mancato rispetto dell'ordinanza che vietava l'utilizzo di fuochi d'artificio nella notte di Capodanno.

