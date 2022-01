I vandali di Capodanno in azione al Vomero: questa notte intorno alle 00:20 , presso il punto vendita Scaturchio di via Luca Giordano 69, è stato incendiato il gazebo esterno. La struttura di circa 50 mq in acciaio ha subito gravi danni è completamente da ripristinare. Indagano i carabinieri.