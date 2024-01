Capodanno a Napoli, clochard morto di stenti al Plebiscito nella piazza del concertone

È stato trovato questa mattina, alle spalle del palco del concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito a Napoli, il cadavere di un uomo dell'apparente età di 30-40 anni. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha riscontrato il decesso per cause naturali. Intervenuta anche la polizia per avviare le indagini.

Dai primi accertamenti, è emerso che dovrebbe trattarsi di un clochard di origini asiatiche, probabilmente morto di stenti nel corso della notte, proprio durante il concertone in corso in piazza.

Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato in mattinata sotto i portici della principale piazza napoletana. Nessun segno sulla salma, l'ipotesi più accreditata è quella di una morte naturale.